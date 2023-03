Suspeito de furtar 18 relógios de relojoaria de Piracicaba é preso pela Deic em Piracicaba

Segundo a corporação, ele alegou que é usuário de crack e que já tinha vendido quatro relógios para pessoas desconhecidas por valores entre R$ 20 e R$ 50. Objetos recuperados e apreendidos pela Polícia Civil

Polícia Civil

Um rapaz de 23 anos suspeito de furtar 18 relógios do mostruário de uma relojoaria de Piracicaba (SP) foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (1º).

As investigações foram realizadas pela 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), que recebeu informações de que o crime ocorreu por volta das 16h desta terça-feira (28). Conforme as apurações, o autor do furto se aproveitou do descuido de um funcionário.

Nesta quarta, após análise do circuito de segurança do estabelecimento, o suspeito foi identificado.

À paisana, a equipe policial foi até o bairro onde ele mora e o observou caminhando via pública, onde foi abordado com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), no cruzamento da Rua Jorge Augusto Silveira com a Rua Roberto Mange, no Morumbi, por volta das 10h.

Segundo a corporação, durante a abordagem, ele usava um dos relógios furtados e confessou o crime, justificando que é usuário de crack e que havia vendido quatro relógios na terça para pessoas desconhecidas, por valores entre R$ 20 e R$ 50.

Também conforme a Dise, o investigado informou que os outros 13 relógios estavam em seu quarto, onde foram apreendidos, e indicou a caçamba de lixo onde tinha descartado o mostruário, que também foi localizado.

Ainda no imóvel, foi apreendida a camiseta e boné que ele vestia no momento do crime, acrescenta o registro policial.

O rapaz, que já tinha passagens pela polícia por tráfico e furto, foi levado à sede da 2ª Dise/Deic, onde a prisão foi oficializada.

