Suspeito de furtar casa é identificado por deixar cair alvará de soltura que tinha recebido horas antes em RO

Suspeito foi identificado porque deixou cair na residência o alvará de soltura que tinha recebido horas antes. Um homem foi preso depois de arrombar uma agência bancária em Vilhena (RO), no domingo (26), e furtar R$ 12. No dia seguinte, depois de ser solto, ele foi identificado como suspeito de furtar uma residência porque deixou cair no local o alvará de soltura que tinha recebido horas antes.

De acordo com o registro policial, durante a noite do domingo, uma equipe foi acionada em uma agência bancária e encontrou o sistema de alarmes acionado. Caixa de energia, central de alarmes e janelas estavam danificadas.

Populares informaram para a polícia que viram o suspeito pulando o muro e entrando em uma residência. Ele foi localizado e preso. O suspeito estava com R$ 12, valor que teria sido furtado do caixa.

No dia seguinte, segunda-feira (27), a Polícia Militar (PM) foi chamada novamente para atender uma ocorrência de furto em residência. A proprietária informou que saiu pela manhã e quando voltou pela tarde, encontrou a casa arrombada. Foram levados uma máquina de cortar cabelo e uma camiseta.

O suspeito do crime foi identificado como o mesmo que invadiu o banco porque deixou cair o alvará de soltura que tinha recebido horas antes. Não há informação se ele foi preso novamente.

