Suspeito de furtar fios de cobre morre eletrocutado após subir em poste de energia

Morte foi registrada em frente à pista de vaquejada, no município de Sampaio. Uma sacola com fios de cobre foi encontrada ao lado do corpo do homem. Um homem, que não foi identificado, morreu na manhã deste sábado (4), após levar um choque elétrico. Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito de furtar fios de cobre.

A morte foi registrada por volta das 8h50, em frente à pista de vaquejada, no município de Sampaio. Segundo a PM, tudo indica que o homem tenha sido elerocutado ao subir no poste para desligar a energia.

Os policiais foram chamados por um morador da cidade. No local, encontraram o suspeito caído ao chão, já sem vida. Ele estava com sinais de queimadura no peitoral e nos braços. Ao lado do corpo, foi encontrada uma sacola com fios de cobre.

A perícia foi acionada para colher provas que ajudarão nas investigações. O corpo foi encaminhado para o IML.

