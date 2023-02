Suspeito de furtar supermercado foge em abordagem após policiais se distraírem em Boa Vista

Caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (25), no bairro Cidade Satélite, zona Oeste da capital. Polícias realizaram buscas pela área, mas o homem não foi encontrado. Suspeito de furto foge de abordagem e PMs não conseguem prendê-lo

Um homem suspeito de furtar um supermercado no bairro Cidade Satélite, zona Oeste de Boa Vista, fugiu de uma abordagem policial após dois policiais militares se distraírem. O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (25) e foi registrado por câmeras de segurança (assista no vídeo acima).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais estavam em patrulhamento pela região quando uma jovem, de 27 anos, pediu ajuda aos agentes. Na ocasião, ela relatou que o homem havia tentado furtar o estabelecimento.

O vídeo mostra o momento em que o homem é revistado por um dos policiais na frente do supermercado. Em seguida, com as mãos na cabeça, ele é levado para a lateral do estabelecimento.

No local, um dos PMs tira o boné do suspeito e ele, em seguida, retira a própria camiseta. Então, de frente para o homem, o policial mexe em um celular e o outro caminha pela calçada.

Com os agentes distraídos, o homem foge do local. Durante a fuga, um homem que caminhava pela região ainda tentou conter o suspeito, mas não conseguiu.

Os policiais fizeram buscas na área, mas o fugitivo não foi localizado. O caso foi registrado no 3° Distrito Policial.

Criminoso fugiu da PM durante abordagem, em Boa Vista.

Arquivo pessoal

Vittorio Rienzo