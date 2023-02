Suspeito de furtar suplementos da Vigilância Sanitária revendia produtos com perfil chamado ‘Nilson General’

Caso foi revelado nesta sexta-feira (24) durante operação da Polícia Civil em Rondônia. Justiça autorizou mandado de busca e apreensão na casa do homem. Suplementos furtados da Vigilância estavam sendo vendidos na internet

A Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Funcionais (DERCF) apreendeu nesta sexta-feira (24) vários potes de suplementos furtados da Vigilância Sanitária em Rondônia. O flagrante aconteceu durante uma operação que conseguiu identificar o principal suspeito por trás do esquema criminoso.

A investigação apontou que o homem trabalhava numa empresa prestadora de serviços no prédio da Vigilância e furtou vários potes de suplementos alimentares.

Segundo a Polícia Civil, depois o suspeito usava um perfil nas redes sociais, chamado ‘Nilson General’, para revender os suplementos alimentares furtados da Vigilância Sanitária.

Nesta sexta-feira, os agentes da Polícia Civil cumpriram cumpriram uma ordem judicial na casa do suspeito e localizaram os potes de suplementos furtados da regulação sanitária do estado.

No imóvel também foram localizados cartões de crédito e documentos pessoais em nomes de outras pessoas. O nome do suspeito não foi divulgado.

O suspeito deve responder na Justiça pelo crime de peculato, com subtração de dinheiro público, cuja a pena é de prisão de 2 a 12 anos.

