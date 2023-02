Suspeito de homicídio é preso em Itaperuna, no RJ

Mais uma etapa da ‘Operação Itaperuna Segura’ resultou em cumprimento de mandado de prisão, desta vez no Centro da cidade nesta quarta-feira (1º). Homem é preso suspeito de homicídio em Itaperuna, no RJ

Um homem de 31 anos foi preso suspeito por matar outro em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O mandado de prisão temporária foi cumprido no Centro da cidade nesta quarta-feira (01). Essa é mais uma etapa da “Operação Itaperuna Segura”.

O suspeito foi preso por policiais civis e militares em uma casa na praça Santos Dumont. Segundo as investigações, ele estaria envolvido no assassinato ocorrido na noite do dia 11 de dezembro no bairro Vinhosa.

No dia do homicídio, moradores ouviram tiros que foram disparados dentro de um carro na Rua Vinhosa. De acordo com a polícia, depois dos tiros, quem chegou ao local se deparou com a porta do carona aberta e com o motorista, de 33 anos, que estava com a cabeça sangrando e inclinada para a frente.

Segundo informações obtidas pela polícia, após os disparos, dois homens saíram do carro e fugiram para um beco que dá acesso ao Morro do Cristo.

Durante perícia, foram recolhidos um aparelho celular, sete estojos aparentemente de calibre 40 e outros três aparentemente de 9mm, três projéteis aparentemente de calibre 40 e outros dois de calibre 9mm.

A Operação Itaperuna Segura também prendeu nesta terça (31) um homem de 28 anos no bairro Boa Fortuna por tentativa de homicídio. O crime aconteceu no bairro Vale do Sol.

“Nosso objetivo é combater os crimes relacionados ao tráfico de drogas e homicídios. Essa Operação é integrada da Polícia Civil com Polícia Millitar, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Somamos força para garantir a segurança pública no município”, disse o delegado titular, Dr. Filipi Poeys Lima.

Os dois mandados de prisão foram expedidos pela Justiça, após representações do delegado durante a investigação.

Depois do registro da prisão os suspeitos sãos levados para audiências de custódias em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, onde o juiz analisa se houve alguma ilegalidade nas prisões. Tendo as prisões mantidas os suspeitos ficarão a disposição da Justiça em unidade prisional.

