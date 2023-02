Suspeito de incendiar casa de grávida é indiciado por injúria, ameça e violência doméstica, em RO

Vítima revelou que recebia várias mensagens de ameaças, mesmo separada de Rafael há cerca de dois meses e que ele não aceita a separação. Casa de mulher foi incendiada pelo ex em Rondônia no dia 1°

A Polícia Civil encerrou o inquérito que investigava o incêndio da casa de uma grávida e indiciou o suspeito, Rafael Pereira, de 35 anos, ex-companheiro da vítima. O atentado contra a mulher foi na semana passada em Ouro Preto do Oeste (RO), região central do estado.

Segundo o delegado Niki Locatelli, o suspeito vai responder judicialmente pelos crimes de injúria, ameaça, dano qualificado, incêndio qualificado e no âmbito da lei Maria da Penha.

Na noite de 1° de fevereiro, a grávida chegava em casa quando encontrou o portão aberto. Temendo que o ex-marido estivesse no quintal, a mulher decidiu não entrar em casa, mas o homem a viu e chamou para entrar e conversar.

A mulher recusou o pedido e se dirigiu para a casa de uma avó, mas foi seguida por Rafael. Naquele mesma noite, segundo a Polícia Civil, o homem incendiou a residência da mulher.

À polícia, a vítima revelou que recebia várias mensagens de ameaças, mesmo separada de Rafael há cerca de dois meses e que ele não aceita a separação.

O inquérito da Polícia Civil já foi enviado ao Ministério Público de Rondônia (MP-RO), que vai ficar responsável por oferecer a denúncia para a Justiça.

Rafael está preso desde o início do mês e segue detido no Presídio de Ouro Preto do Oeste.

