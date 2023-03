suspeito-de-integrar-quadrilha-morre-em-confronto-com-policiais-em-itabaiana

Segundo a polícia, com o suspeito foi apreendida uma arma de fogo calibre 38. Polícia Militar e Civil de Sergipe; PM; PC

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha responsável por vários homicídios, morreu em confronto com policiais militares, no município de Itabaiana, na final da tarde desta sexta-feira (24).

Segundo a PM, o suspeito era apontado como autor de um homicídio que aconteceu no dia 2 de fevereiro deste ano em Itabaiana.

Ainda de acordo com a polícia, ele ostentava armas nas redes sociais e era um indivíduo de alta periculosidade. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma arma de fogo calibre 38.

