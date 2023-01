Suspeito de invadir casa e estuprar ex-mulher tenta escapar de abordagem policial com socos e pontapés

Caso aconteceu em Guaraí e homem foi levado para a delegacia após flagrante. Homem invade casa e estupra ex-mulher em Guarai, no centro-norte do estado

Um homem suspeito de estuprar a ex-companheira e ainda resistir à prisão depois do crime foi capturado em Guaraí, na região centro-norte do estado. Ele invadiu a casa da vítima para cometer o crime, mas a mulher conseguiu escapar e acionou as autoridades.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (29), e segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito conviveu com a vítima por cerca de um ano, mas a separação acontece há seis meses.

Crime de estupro aconteceu em Guarai, no interior do Tocantins

Divulgação

Durante a noite, conforme relato, ele teria aproveitado que a mulher foi tomar banho e entrou na casa. Ele a e forçou ter relações sexuais, mas ela teria gritado por socorro. O homem chegou a tapar a boca da ex-companheira, mas assim que ela ouviu o barulho de uma viatura, mordeu o braço do agressor e conseguiu escapar.

Ela foi até os militares, que haviam sido acionados via Siop, e pediu ajuda. Os militares mandaram o homem sair de dentro da casa, mas ele não obedeceu e disse que “era homem e não bandido e que estava na casa dele”.

Quando os militares foram até ele, o homem resistiu, e tentou atingir a equipe com socos e pontapés. O suposto agressor acabou sendo algemado e levado para a delegacia.

Ele poderá responder pelo flagrante dos crimes de estupro, violação de domicílio e resistência a prisão. Também foi pedida uma medida protetiva na Justiça, para que ele não se aproxime da vítima.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa