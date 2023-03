Suspeito de jogar farmacêutica do 7° andar de prédio em SC é preso em ônibus no Tocantins

Crime aconteceu no dia 14 de março e o homem teria fugido do apartamento da vítima pulando entre as caixas de ar condicionado. Foragido já cumpriu pena no Distrito Federal e passava por Guaraí, onde foi localizado por equipes policiais. Homem foi preso em ônibus que passava pela BR-153 em Guaraí

Um homem de 28 anos, suspeito do feminicídio de uma farmacêutica em Santa Catarina, foi localizado no Tocantins enquanto tentava fugir. O suspeito, procurado por jogar a vítima do sétimo andar de um prédio, era passageiro de um ônibus e foi localizado em Guaraí, na região centro-norte do estado, neste sábado (25).

De acordo com a Polícia Civil, o feminicídio aconteceu no dia 14 de março deste ano. Além do crime, o homem também seria integrante de uma facção criminosa e cumpria pena no presídio da Papuda (DF), por tráfico de drogas. Ele fugiu da cadeia para Itajaí, em Santa Catarina, cidade onde conheceu a farmacêutica Gabriela Alves Grecco, de 34 anos.

Como estava sendo monitorado desde que estava no sul do país, equipes da Polícia Civil do Tocantins e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram informadas sobre a possibilidade de o homem passar pelo estado. Por volta das 15h de sábado, um ônibus que saiu de Itajaí (SC) com destino ao Maranhão foi abordado. Homem, que não teve a identidade revelada, era um dos passageiros e acabou preso. A Polícia Militar (PM) também auxiliou na ação.

O crime

Depois de conhecer a vítima, o suspeito foi para o apartamento de Gabriela na noite do dia 13 de março para passar a noite. Segundo a polícia, por volta das 6h do dia 14 de março, os vizinhos ouviram uma discussão e, logo depois, Gabriela foi jogada do apartamento. Ela caiu do sétimo andar e morreu no local.

Depois do feminicídio, o suspeito fugiu pulando entre as caixas do ar condicionado dos apartamentos. Ele conseguiu alcançar o solo e desapareceu.

Gabriela Grecco, 34 anos, morreu após cair do 7º andar de um prédio

A investigação conseguiu descobrir que ele se hospedou em um hotel e comprou a passagem para o Maranhão pela internet, apresentando o documento de uma pessoa que já havia morrido. Mas na tentativa de fuga, foi localizado em trecho da BR-153 que passa pelo município tocantinense.

Para o delegado Andreson Alves, que conduziu a investigação junto com as equipes da 7ª Central e da 5ª DEIC, o suspeito é considerado perigoso e confessou durante interrogatório que já cometeu outros homicídios.

“Além de ser faccionado e estar cumprindo pena por tráfico de drogas ele tem passagem por roubo, homicídio, tráfico, desacato, violência doméstica e agora feminicídio”, disse o delegado.

O Poder Judiciário vai definir qual será o destino do suspeito, informou a polícia.

