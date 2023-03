Suspeito de liderar sequestro de filhas de gerente de banco que teve bomba falsa amarrada ao corpo é preso em SC

Homem de 45 anos era foragido do sistema prisional e foi encontrado em Indaial, no Vale do Itajaí. Tentativa de assalto ocorreu em fevereiro em Santa Cecília, no Oeste. Policiais desamarram bomba falsa presa a gerente de banco em Santa Cecília

Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 45 anos foragido do sistema prisional catarinense foi preso suspeito de liderar a tentativa de assalto em Santa Cecília, no Oeste catarinense, em que uma bomba falsa foi amarrada ao gerente de uma agência bancária. O suspeito foi preso em Indaial, a cerca de 200 quilômetros da cidade onde houve o crime.

A tentativa de assalto aconteceu em 6 de fevereiro. Além da bomba falsa, os criminosos também sequestraram a mulher e as duas filhas crianças do gerente. Ninguém ficou ferido e nada foi levado pelos criminosos.

Durante as investigações, o suspeito preso de liderar a ação criminosa foi identificado. Ele é natural de Ituporanga, no Vale do Itajaí, a cerca de 100 quilômetros de Indaial. Ele foi preso na sexta-feira (10).

Corporação durante investigação de tentativa de assalto em Santa Cecília

Polícia Civil/Divulgação

Segundo a Polícia Civil, ele tem mais de 40 anos de condenações a cumprir por outros crimes, como roubo, porte ilegal de armas e receptação.

Essas infrações foram cometidas em Itajaí e Camboriú, no Litoral Norte, Indaial e Blumenau, no Vale do Itajaí, e Palhoça, na Grande Florianópolis.

Após investigar a localização do suspeito, a polícia conseguiu prendê-lo sem que ele tivesse como reagir à abordagem. A apuração do crime teve a participação também da Polícia Militar e dos dois helicópteros da Polícia Civil.

A investigação acredita que pelo menos três criminosos tenham participado da tentativa de assalto para roubar o dinheiro da agência bancária. A Polícia Civil segue a apuração para identificar mais suspeitos.

