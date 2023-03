Suspeito de mandar matar empresário asfixiado é preso em Campinas

Cristiano Viana, de 45 anos, foi morto dentro do escritório, no Bosque, no dia 24 de fevereiro. Outras três pessoas já foram presas pelo crime, diz Polícia Civil. Segundo o sócio, Cristiano Araújo Viana era lutador, praticava aulas de tiro e andava armado; ele vinha sofrendo ameaças

Arquivo pessoal

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (24) em Campinas (SP) um suspeito de ser o mandante do assassinato do empresário Cristiano Viana, de 45 anos, morto por asfixia após ter o escritório invadido por dois criminosos na manhã do dia 24 de fevereiro.

Em posse de mandado de prisão temporária, policiais da 3ª Delegacia de Investigações de Homicídios prenderam o suspeito, de 42 anos, em uma residência na Rua Professor João Augusto de Toledo.

Segundo a Polícia Civil, outras três pessoas já estão presas pelo mesmo crime. Duas das prisões foram divulgadas no último dia 13 de março. À época, a polícia ainda tentava identificar o mandante, informou a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP).

O preso nesta sexta-feira foi levado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial (DP) de Campinas. Outro suspeito segue foragido.

Responsável pelo caso, o delegado Rui Pegolo informou no dia do assassinato que nenhuma hipótese do crime, um homicídio mediante asfixia, poderia ser descartada.

Ameaças

Um sócio de Cristiano Viana disse ao g1 que o empresário vinha sofrendo ameaças e andava armado, mas que no momento do crime estava desarmado. Ele afirmou que Cristiano teria recebido de três a quatro ameaças por conta de um relacionamento amoroso.

O delegado Rui Pegolo informou que, em um primeiro momento, “não foi identificada qualquer ameaça”.

O advogado Carlos Martins, tio da vitima, negou que o empresário fosse atirador, mas confirmou que ele tinha posse de arma. Ele confirmou que Cristiano não era advogado, como chegou a ser divulgado inicialmente, e disse saber que o sobrinho possuía um escritório de cobrança.

Cristiano era casado e pai de um filho adolescente.

O assassinato

Segundo a Polícia Militar (PM), dois criminosos chegaram de moto ao escritório na Rua Pedro Alvares Cabral, no bairro Bosque. A dupla teria aproveitado quando outras pessoas entraram e invadiu o imóvel.

Informações obtidas pelo g1 junto a Polícia Civil informam que a vítima foi asfixiada mediante estrangulamento, e depois os criminosos fugiram levando pertences das vítimas e das testemunhas.

Havia a informação inicial de que o empresário teria sido baleado. Segundo registro da Polícia Civil, durante o crime houve disparo de arma de fogo que atingiu o piso do primeiro cômodo do imóvel.

Crime ocorreu na Rua Pedro Álvares Cabral, no Bosque, em Campinas

Vanderlei Duarte/EPTV

VÍDEOS: destaques da região de Campinas

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Ferla