Suspeito de manter família em cárcere privado é preso em Itaperuna, no RJ

De acordo com a Polícia, mulher e dois filhos estavam sendo ameaçados na Capelinha, localidade de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Um homem de 52 anos foi preso em flagrante suspeito de manter a esposa e dois filhos em cárcere privado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Ele também foi preso por posse irregular de arma de fogo.

De acordo com a polícia, um filho de 17 e outro de 21 anos, além da esposa de 49 anos estavam sendo ameaçados de morte caso pedissem socorro. A família mora na localidade conhecida como Capelinha.

Uma denúncia foi feita à Sala de Operações da PM e equipes do Batalhão da cidade foram ao local. O g1 perguntou à polícia há quanto tempo a família estava em cárcere, mas até a última atualização desta reportagem não teve retorno.

Dentro da casa os policiais encontraram um revólver de calibre 32, espingarda de calibre 28, cartela com nove munições de calibre 32 intactas e outra deflagrada, cinco cartuchos de calibre 28, três cartuchos de calibre 12, quatro munições de calibre 38, pote com espoleta, sacola com chumbo, dois vidros com pólvora, facão, faca, e três coldres.

O caso foi registrado na Delegacia de Itaperuna.

O suspeito passará por audiência de custódia, momento em que o juiz verifica a legalidade da prisão, se as condutas adotadas durante o flagrante respeitaram a lei para converter em prisão preventiva ou se o suspeito responderá em liberdade. O homem de 52 anos ficará à disposição da Justiça em uma unidade prisional.

Vittorio Ferla