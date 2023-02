Suspeito de matar casal de namorados na noite de Natal em Palmas é preso pela Polícia Civil

Victor Iury Gomes de Almeida Sabbag e Luana Soares Azevedo foram mortos na madrugada do dia 25 de dezembro de 2022 com vários tiros. Corpos foram encontrados em estrada. Suspeito de matar casal na noite de Natal é preso

Luiz de Castro/SSP

Um suspeito de matar um casal na noite de Natal em Palmas foi preso na manhã desta quinta-feira (2), em Luzimangues, distrito de Porto Nacional. Victor Iury Gomes de Almeida Sabbag e Luana Soares Azevedo foram mortos na madrugada do dia 25 de dezembro de 2022 com vários tiros. Os corpos foram encontrados dentro de um carro às margesn da TO-030, entre Palmas e Taquaruçu.

De acordo com o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Eduardo Menezes o crime foi motivado por uma richa entre facções. As investigações apontaram que Victor teria tentado matar o membro de um grupo rival em Cristalândia. O nome do suspeito preso não foi divulgado e por isso o g1 não localizou a defesa.

Carro usado pelo suspeito no dia do crime

Luiz de Castro/SSP

No dia do crime, a perícia foi acionada e identificou cinco marcas de tiros no corpo de Luana. Ela foi atingida nas regiões do tórax, cabeça, costas, membros inferiores e superiores. Já Victor apresentava 12 marcas de disparos de arma de fogo na cabeça, tórax, membros superiores e nas costas.

O homem preso foi levado para a DHPP, onde estão ocorrendo os procedimentos legais. Em seguida irá para a Casa de Prisão Provisória de Palmas, onde ficará à disposição da Justiça. A polícia ainda investiga a possível participação de mais duas pessoas no crime.

