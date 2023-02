Suspeito de matar desafetos a tiros em Volta Redonda, que também foi baleado, morre no hospital

Confronto aconteceu na tarde de quarta-feira, no bairro Dom Bosco. Polícia Civil aponta guerra entre traficantes como motivo da troca de tiros que terminou com três mortes. Um dos acusados de participar do assassinato de dois jovens na quarta-feira (8) em Volta Redonda (RJ), que também foi baleado, morreu no hospital na manhã desta quinta-feira (9). As informações são da Polícia Civil.

O caso aconteceu no bairro Dom Bosco, no começo da tarde. O rapaz, de 20 anos, foi atingido no abdômen e, mesmo ferido, conseguiu fugir do local em um carro. Pouco depois, ele deu entrada no Hospital São João Batista com outro nome.

“Nós temos imagens dele saindo de um veículo, indo ao local, fazendo os disparos de arma de fogo e voltando correndo baleado. Com essas imagens, nós conseguimos correr nos hospitais e descobrimos que ele deu entrada como outro nome”, explicou o delegado de Volta Redonda, Luiz Jorge Rodrigues.

O baleado passou a noite internado sob custódia de policiais militares no Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito às 8h30 da manhã desta quinta.

Ele era considerado foragido da Justiça com mandados de prisão em aberto por envolvimentos em outros homicídios na região.

“Ele era perigosíssimo. Ele já tinha três mandados de prisão por homicídios. Ele foi um dos principais executores do quádruplo homicídio que teve no final do ano passado — já tinha sido identificado através de imagens”, detalhou o delegado.

Ainda segundo a Polícia Civil, o confronto foi mais um episódio de uma guerra entre facções criminosas rivais pelo controle do tráfico de drogas na localidade.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda, que fica responsável pela investigação destas três mortes. Até a publicação desta reportagem, nenhum outro envolvido havia sido identificado.

