Suspeito de matar e esconder idosa que estava desaparecida é preso; corpo foi encontrado em São Leopoldo

O corpo da mulher foi encontrado na manhã de quinta-feira (23) escondido em uma área de brita na casa do suspeito. Homem foi localizado e preso em Novo Hamburgo. Um homem de 41 anos foi preso nesta sexta-feira (24), em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, suspeito de matar e esconder o corpo de uma idosa de 62 anos. A vítima foi identificada como Estela Maris Gross e era dada como desaparecida pela família desde segunda-feira (20).

O corpo da idosa foi encontrado na manhã de quinta-feira (23) escondido em uma área de brita na casa do suspeito, em São Leopoldo, também na Região Metropolitana.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado em uma área de mata em Novo Hamburgo. Após monitoramento dos agentes policiais, a região foi cercada e o suspeito tentou fugir pela mata, mas foi capturado.

As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela polícia. Conforme a delegada responsável pelo caso, o suspeito prestava serviços informais para a vítima.

O suspeito deve ser encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Vito Califano