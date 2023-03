Suspeito de matar esposa a pauladas após discussão é preso escondido na casa de parentes no interior de SP

Crime aconteceu na casa onde o casal morava, em Guaimbê (SP). Débora Cristina Moraes Costa do Amaral, de 41 anos, foi encontrada morta no quintal do imóvel. Débora tinha 41 anos e foi morta a pauladas em Guaimbê

O suspeito de ter matado a pauladas a esposa após uma discussão, em Guaimbê (SP), foi preso nesta segunda-feira (5). Ele estava escondido na casa da mãe, em Getulina (SP).

De acordo com a Polícia Civil, Amarildo Rocha Santana, de 28 anos, foi capturado por volta das 10h. Ele é o principal suspeito de ter matado Débora Cristina Moraes Costa do Amaral, de 41 anos, no sábado (4).

Ainda segundo a corporação, o homem optou por permanecer calado durante toda a captura. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Amarildo foi encaminhado à Cadeia de Álvaro de Carvalho (SP).

O caso

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por vizinhos que ouviram a briga e, ao chegarem à residência, encontraram a vítima caída no quintal da casa com ferimentos na cabeça.

A morte de Débora foi confirmada no local. O pedaço de madeira usado pelo agressor foi encontrado ao lado do corpo da vítima.

Ainda conforme o BO, testemunhas relataram que o suspeito do crime, marido da vítima, fugiu após as agressões. O caso foi registrado como feminicídio.

Segundo a Polícia Civil, a vítima já havia registrado queixas contra o agressor, mas havia voltado a morar com ele há algum tempo.

O corpo de Débora foi sepultado no último domingo (5), às 17h, no Cemitério Municipal de Guaimbê.

pappa2200