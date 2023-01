Suspeito de matar esposa a tiros se entrega à polícia em Jaru, RO

Suspeito se apresentou na segunda-feira (30), na Unisp de Jaru. Homem estava acompanhado de um advogado e nesta terça-feira (31) deve acontecer uma audiência de custódia. Leonardo Frighetto estava como foragido acusado do crime de feminicídio contra Ione Silva Santos, em Rondônia

arquivo

Um homem, identificado como Leonardo Frighetto, estava como foragido da Justiça após ser acusado do crime de feminicídio em Governador Jorge Teixeira (RO).

Na segunda-feira (30), ele compareceu à Unisp de Jaru (RO) acompanhado de seu advogado. Nesta terça-feira (31), uma audiência de custódia deve acontecer.

Ele é acusado de assassinar, com tiros de arma de fogo, a companheira Ione Silva Santos, de 46 anos, em dezembro de 2022.

A prisão temporária de Leonardo Frighetto foi determinada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaru, após pedido do delegado responsável pela investigação do crime de feminicídio. O caso será encaminhado para Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Ione Silva Santos morta em Rondônia

Reprodução/ Facebook

O crime

Em dezembro de 2022, Ione Silva Santos foi morta com tiros de arma de fogo, na área central de Colina Verde, no distrito de Governador Jorge Teixeira.

De acordo com o boletim de ocorrência, no dia do crime, uma testemunha procurou o quartel da Polícia Militar (PM) de Colina Verde e informou que um homem, após horas bebendo, teria atirado na companheira.

No local do crime, uma outra testemunha disse que “a vítima resistiu segurando a arma” e o suspeito a colocou na região do tórax e fez o primeiro disparo. Depois atirou mais duas vezes.

O suspeito fugiu do local e o delegado expediu um mandado de prisão, que mudou o status do suspeito para foragido da Justiça.

valipomponi