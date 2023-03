Suspeito de matar ex-companheira a facadas é preso em São José

Homem estava desaparecido desde terça-feira (7) e era o principal suspeito pelo crime. Ele foi encontrado nesta quinta (9) em um hotel. Homem teria confessado o crime, que ocorreu na terça-feira (7)

Um homem, de 39 anos, suspeito de matar a ex-companheira a facadas foi preso na tarde desta quinta-feira (9), no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos.

A prisão foi realizada por policiais do 3º Batalhão de Ações Especiais (BAEP), tropa de elite da Polícia Militar.

O suspeito, que estava foragido desde o dia do crime, foi localizado em um hotel, na região central de São José. Ele também era procurado pela Justiça.

A polícia não informou como chegou até o rapaz, mas disse que ele teria confessado o crime. O motivo, de acordo com os policiais, seria que o suspeito não aceitou o término do relacionamento.

O caso

Uma mulher, de 34 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa nesta terça-feira (07), no bairro São Vicente, em São José dos Campos.

A vítima foi encontrada por uma prima, que acionou a PM após estranhar o desaparecimento da mulher. Segundo a polícia, a vítima tinha diversas perfurações pelo corpo.

