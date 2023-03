Suspeito de matar ex-namorada em Franca, SP, se apresenta à polícia e alega legítima defesa

Eduardo da Luz Souza disse ao delegado que era perseguido pela vítima, com quem teve um relacionamento conturbado de um mês. Ele vai responder em liberdade. Lidiqueli Regina Matias foi morta à facadas em condomínio de Franca, SP

O suspeito de matar a ex-namorada de 38 anos a facadas no último fim de semana em um condomínio no Jardim Bonsucesso em Franca (SP) se apresentou, nesta sexta-feira (3), à polícia. Acompanhado do advogado, ele alegou legítima defesa.

O vendedor Eduardo da Luz Souza, de 41 anos, era ex-namorado e vizinho da vítima, Lidiqueli Regina Matias, de 38 anos. Segundo ele, ela teria ido até o apartamento dele na manhã de sábado (25) para ver se ele estava com outra mulher.

Lidiqueli teria levado a faca que foi usada para matá-la até o apartamento do ex-namorado. Houve uma discussão, e vizinhos escutaram gritos de socorro e chamaram a polícia.

“Ele alega, em defesa dele, que ela estava com uma faca e aí, quando ele entrou em luta corporal, ele acabou pegando a faca e, durante a contenda, acabou acertando ela”, explica o delegado da Delegacia de Investigações Gerais de Franca, Márcio Murari, responsável pelo caso.

Relacionamento conturbado

Segundo Murari, Souza relatou que conheceu Lidiqueli em novembro e desde dezembro eles já não eram mais um casal, mas que ela o perseguia e tentava retomar o relacionamento.

O suspeito a descreveu como uma mulher ciumenta e possessiva, principalmente em relação às clientes do namorado que trabalha vendendo cosméticos para cabelos.

Na delegacia, o suspeito apresentou fotos e áudios que comprovariam as agressões que sofreu durante o relacionamento de apenas um mês. Ele relata que Lidiqueli também exigia dinheiro dele e que chegou a fazer 18 transferências bancárias de pequenos valores para ela.

Crime aconteceu em condomínio de Franca, SP

O crime

Imagens do circuito de segurança mostram quando a mulher vai até o apartamento de Souza na manhã de sábado (25) e, depois, mostram Souza saindo de moto.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, os próximos passos da investigação serão tentar verificar a veracidade do que foi relatado pelo suspeito. “Por exemplo, quando ele tomou a faca dela, tecnicamente já não havia mais do que se defender. Mas ele alega que foi tudo muito rápido”, explica o delegado.

A investigação também deve confirmar se há a qualificadora de feminicídio no crime. O vendedor vai responder ao processo em liberdade.

“Ele relata que ela era uma mulher ciumenta, possessiva e agressiva. Mas isso não significa que uma pessoa assim mereça morrer”, afirma Murari.

