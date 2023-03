Suspeito de matar ex-namorada no meio da rua em Jaboticabal, SP, é preso em cidade a 289 quilômetros

Lucélio Lemos Correia Pereira se apresentou nesta sexta-feira (24) à Polícia Civil em Boituva, SP. Justiça expediu mandado de prisão temporária contra ele. Lucélio Pereira, suspeito de matar ex-companheira a facadas em Jaboticabal, SP

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (24) o principal suspeito da morte da mototaxista Joseane dos Santos, de 35 anos, em Jaboticabal (SP). Segundo a polícia, o ex-namorado da vítima, Lucélio Lemos Correia Pereira, de 39 anos, se apresentou na Delegacia de Boituva (SP), cidade a 289 quilômetros.

De acordo com o boletim de ocorrência, Pereira estava com um advogado. Ele alegou ter escolhido a delegacia longe de Jaboticabal porque o crime gerou muita repercussão na cidade.

Na quarta-feira (22), a Justiça havia expedido um mandado de prisão temporária contra Pereira a pedido da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Ele estava desaparecido desde sábado (18), quando Joseane foi morta a facadas no meio da rua.

A mototaxista, que havia terminado o relacionamento com Pereira, fazia uma entrega em uma residência na Rua Sebastião Cardoso Braga, quando foi surpreendida pelo ex-namorado. As imagens das câmeras de segurança (veja abaixo) mostram que ele chegou de moto, desceu e foi em direção à vítima.

Ele tirou uma faca debaixo da camisa e começou a golpear Joseane, que não teve tempo de reagir. Ferida, ela correu para a rua, caiu e recebeu golpes no abdômen, no tórax e no pescoço.

Suspeito de matar mototaxista em Jaboticabal, SP, desrespeitou medida protetiva

Após o ataque, o agressor subiu na moto e foi embora.

Joseane chegou a ser socorrida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Ela tinha três filhas, a mais velha com 13 anos.

Imagens de câmeras de segurança mostram agressor atacando Joseane dos Santos em Jaboticabal, SP

Segundo a família, Joseane teve um relacionamento de cerca de três meses com Pereira. Em fevereiro, ela obteve uma medida protetiva na Justiça contra o namorado depois de denunciar agressões cometidas por ele.

Áudios obtidos pela EPTV, afiliada da TV Globo, que contêm conversas do casal, mostram o relato de Joseane sobre ameaças feitas pelo namorado. Em um dos diálogos, Joseane diz que foi ameaçada diferentes vezes por Pereira com um facão.

A família disse que Joseane era perseguida pelo namorado e que o comportamento dele piorou após o término do relacionamento.

