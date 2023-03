Suspeito de matar homem a facadas por causa de aluguel atrasado é preso após se apresentar na delegacia

Vítima foi identificada como Erivaldo Miguel da Silva e morreu após ser socorrida na última sexta-feira (24) em Dois Córregos. Suspeito estava foragido desde então e teve a prisão temporária decretada. Faca utilizada em homicídio em Dois Córregos (SP) foi apresentada pelo suspeito

Um suspeito de matar um homem a facadas em Dois Córregos (SP), na última sexta-feira (24), se apresentou à delegacia de Polícia Civil do município na manhã desta terça-feira (28) e foi preso após a expedição de um mandado de prisão temporária.

A vítima foi identificada como Erivaldo Miguel da Silva de 32 anos. Já o suspeito, que apresentou sua versão no plantão policial junto com a faca utilizada no crime, é Ironildo José dos Santos, de 50 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, na última sexta-feira a Polícia Militar foi chamada, no começo da tarde, até uma casa na Rua Mocoembu, na Vila São Pedro, onde encontraram as companheiras da vítima e do suspeito.

Conforme o registro policial, a companheira da vítima é inquilina do suspeito, que foi até o local cobrar dívidas de aluguel e pedir a saída do imóvel, devido a também outros débitos, como de contas de luz e água.

A esposa do suspeito disse que foi iniciada uma discussão e Erivaldo agrediu Ironildo, que reagiu com uma facada no braço e outra no peito, ainda de acordo com o boletim de ocorrência.

O suspeito já não estava mais no local quando os policiais chegaram e a vítima foi levada em estado grave para atendimento médico na Santa Casa de Dois Córregos, mas não resistiu aos ferimentos. O local do crime foi periciado.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e o delegado responsável pelo caso pediu a prisão temporária do suspeito, o que foi atendido pelo Poder Judiciário.

Após comparecer com advogado na delegacia, nesta terça-feira, Ironildo foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Jaú (SP) e depois deve ser encaminhado para alguma unidade prisional da região.

