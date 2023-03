Suspeito de matar homem a tiros na frente do filho foi denunciado por irmã da vítima por importunação sexual em Franca, SP

Alisson Daniel Penha e a mulher dele foram baleados a caminho da escola da criança de 6 anos. Em fevereiro, irmã de Alisson registrou boletim contra o suspeito. Homem morreu baleado e a mulher dele ficou ferida após discussão com motociclista em Franca, SP

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem de 26 anos que levava o filho para a escola na tarde de quinta-feira (9) em Franca (SP). Segundo a polícia, a irmã da vítima havia denunciado Cristoffer Adrian Batista, que agora é considerado suspeito do homicídio, por importunação sexual no início do ano.

“Vamos ouvir testemunhas e tentar imagens de câmeras de segurança, mas sim, ele é considerado suspeito”, afirma o delegado da Delegacia de Investigações Gerais de Franca, Márcio Murari.

Familiares apontam Batista como autor do assassinato e disseram ao g1 que ele estava fazendo ameaças e intimidando a irmã da vítima desde a denúncia de importunação sexual.

O corpo de Alisson Daniel Penha será enterrado na tarde desta sexta-feira (10) no Cemitério Parque Santo Agostinho.

Alisson Daniel Penha e a esposa, Amanda Rossato, foram baleados em Franca, SP

Alisson foi baleado na cabeça e morreu na hora. Ele estava acompanhado do filho de seis anos e da esposa, Amanda Rossato, que também foi atingida por um disparo e foi levada em estado grave para a Santa Casa. A criança não se feriu.

O crime aconteceu em uma praça na região da Avenida Euclides Vieira Coelho, quando o casal levava o filho para a escola. No meio do caminho, a família foi abordada pelo homem que estava de moto.

Segundo informações da Polícia Militar, houve uma discussão e o motociclista atirou contra o casal. Em seguida, o homem fugiu e ainda não foi encontrado.

Denúncia por importunação sexual

Em fevereiro deste ano, a irmã de Alisson procurou a polícia para denunciar um caso de importunação sexual que ocorreu em outubro de 2021, quando ela trabalhava em uma fábrica de calçados no mesmo setor do suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que por duas vezes, na fila de acesso dos funcionários, Batista encostou o pênis ereto nas nádegas dela e pediu desculpas logo em seguida.

Na época, a mulher comunicou o fato a chefe dela. Como estava grávida, acabou sendo afastada do trabalho presencial por causa da pandemia de Covid e, posteriormente, cumpriu licença maternidade.

Ao retornar ao trabalho, ela e o suspeito estavam trabalhando em setores diferentes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que desde que o caso foi comunicado à chefia, “o investigado e a esposa dele estão olhando de cara feia para ela, intimidando-a”, consta no documento elaborado em fevereiro.

Vito Califano