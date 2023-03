Suspeito de matar homem durante bloco de carnaval em Porto Velho alegou à Polícia ter agido em legítima defesa

Suspeito de matar Roberto Anderson Barreto Xavier, de 43 anos, se apresentou na delegacia com advogado e após ser ouvido, foi liberado. Homem é executado a tiros durante carnaval em Porto Velho

O suspeito de matar, com sete tiros de arma de fogo, Roberto Anderson Barreto Xavier, de 43 anos, no último domingo (26), se apresentou na 1ª Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV), em Porto Velho, junto de seu advogado e alegou ter agido em legítima defesa.

O crime aconteceu em frente de uma boate, durante um bloco de carnaval na região central da capital.

De acordo com as investigações, o suspeito de 19 anos confessou que havia atirado em Roberto para se defender. Segundo o suspeito, quando ele e a esposa chegavam na boate, Roberto se aproximou com a arma em punho e começou a atirar primeiro.

Roberto Anderson Barreto Xavier, de 43 anos, foi morto em Porto Velho

Reprodução

O suspeito ainda disse que não teve outra saída a não ser responder a agressão sofrida e que, nesse momento, deu ré em seu veículo, bateu no carro da vítima e depois trocou tiros com ele. É possível ver a ação no vídeo acima.

Roberto não resistiu e morreu no local do crime. O suspeito afirmou que fugiu do local e, depois, jogou a arma para fora do veículo durante o percurso, por te visto uma viatura da Polícia nas proximidades.

O veículo usado no ato foi apreendido pelos agentes da especializada. O inquérito policial continua em apuração. Como se apresentou espontaneamente com um advogado e colaborou com as investigações, o suspeito continuará em liberdade.

Ufficio Stampa