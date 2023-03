Suspeito de matar jovem a tiros em festa é indiciado pela Polícia Civil em Palmas

Investigação do caso foi feita pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas. Crime aconteceu em novembro do ano passado na região central da cidade. Carro da Polícia Civil do Tocantins

Dicom/SSP

Foi identificado e indiciado pela Polícia Civil o suspeito de matar o jovem Tiago Sousa Leite, em Palmas. O crime aconteceu em novembro de 2022 durante uma festa. O suspeito de 21 anos não teve o nome divulgado, mas vai responder por homicídio qualificado.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A investigação do caso foi feita pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas.

O inquérito apurou que o crime aconteceu em uma festa, na noite de 14 de novembro. A polícia informou que o suspeito avistou a vítima, saiu do local e voltou momentos depois com a arma.

LEIA TAMBÉM

Tocantins tem aumento de 13,5% no número de assassinatos em 2022

Forças de segurança anunciam ações para combater violência após onda de homicídios em Palmas

O criminoso se aproximou e fez pelo menos três disparos. Tiago Sousa Leite ainda foi socorrido, mas não resistiu e morreu no local do crime.

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito à Justiça, mas não conseguiu encontrá-lo no endereço apurado. Ele foi preso no fim de fevereiro, quando desobedeceu a uma ordem de parada de policiais militares no setor Taquari.

Após perseguir e alcançar o homem, a PM identificou que ele tinha o mandado de prisão em aberto pelo homicídio qualificado. O suspeito segue preso à disposição da Justiça.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa