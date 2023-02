Suspeito de matar menina de 14 anos premeditou o crime: ‘depois gravou vídeos dela morta e mandou para familiares’, diz delegada em RO

Polícia Civil concluiu o inquérito do caso. Ex-namorado da vítima e principal suspeito do crime segue preso. Beatriz Ferreira Souza, a adolescente foi morta com corte no pescoço

O inquérito do caso de Beatriz Ferreira foi finalizado nesta semana e o caso repassado ao Ministério Público de Rondônia (MP-RO). A adolescente de 14 anos foi encontrada morta no início de fevereiro, em uma estrada em Colina Verde (RO), distrito de Governador Jorge Teixeira.

As marcas no corpo da vítima indicam que ela estava quase degolada. O principal suspeito do crime de feminicídio é ex-namorado da vítima. Ele tem 22 anos e está preso.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o crime foi premeditado após a menina terminar o relacionamento com o agressor. Mas mesmo depois da separação o suspeito continuava procurando a vítima. Até que no dia do crime ele a convidou “apenas para uma conversa como amigos”.

“Mas ele assassinou ela. Depois ainda gravou o ato e encaminhou vídeos da adolescente morta, quase decapitada, para alguns familiares. Quando ele foi questionado pela investigadora sobre o motivo de ter gravado a menina morta, ele disse que é porque queria que a polícia acreditasse que ele realmente era o autor”, informou a delegada Caritiana Cuellar.

Relacionamento abusivo

A delegada também informou que antes do fim do relacionamento os dois tiveram discussões, principalmente por causa de ciúmes.

“É um crime brutal. Um feminicídio brutal praticado por ciúmes. Ele ficou com ciúmes por causa da roupa que ela estava usando, um short, que na opinião dele, era curto. Porque ela foi em um lugar e não avisou pra ele que tinha ido e isso motivou uma briga. Ela colocou fim no relacionamento e ele, insatisfeito, decidiu matá-la”, disse a delegada.

O crime

A adolescente de 14 anos foi morta com facadas no pescoço na madrugada de segunda-feira (6). O crime aconteceu no distrito Colina Verde, município de Governador Jorge Teixeira (RO).

O namorado da menina, um homem de 22 anos, foi quem ligou para polícia e relatou o crime. Ele foi preso como suspeito pelo crime.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), ao chegar no local do crime, o namorado da vítima relatou que havia dado o golpe no pescoço da adolescente. Inicialmente havia a hipótese da arma do crime ser um canivete, mas as investigações da Polícia Civil apontam que foi usada uma faca.

Aos policiais, o suspeito teria explicado que ficou com ciúmes da adolescente e por isso a feriu. Ele também teria dito que eles estavam juntos há cerca de três meses.

Após ouvir o homem, foi dada a voz de prisão em flagrante. No local, foi verificado pelos militares o óbito da vítima. Ele foi levado à delegacia de Jaru, que investigará o caso.

