Suspeito de matar mulher a facadas em Santa Bárbara d’Oeste se entrega à Polícia Civil

Caso aconteceu na noite de domingo (22), quando autor esfaqueou a vítima e fugiu com o carro dela. Nesta terça-feira (31), ele se entregou à Polícia Civil na região de São Carlos. Polícia prende em Vargem Grande do Sul suspeito de matar mulher em Santa Bárbara d’Oeste

O homem suspeito de ter matado a companheira em Santa Bárbara d’Oeste (SP) na última semana se entregou à polícia na manhã desta terça-feira (31), em Vargem Grande do Sul (SP). A mulher foi morta a facadas em 22 de janeiro.

Conforme o registro policial, a vítima e o autor tinham uma relação há cerca de um ano e meio. Na noite do crime a Guarda Municipal foi acionada para a casa deles, no bairro São Francisco, após receberem uma comunicação referente a uma briga de casal. No local, a vítima já tinha sido esfaqueada.

Rafaela Cristina Barroso da Silva tinha 25 anos. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A vítima recebeu pelo menos sete facadas nos braços, tórax e cabeça.

O homem fugiu do local usando o carro da vítima, que depois foi encontrado batido em uma árvore, ainda no bairro São Francisco, abandonado. Ele não tinha sido encontrado desde então, mas se entregou nesta manhã em Vargem Grande do Sul.

Ameaças

Segundo o advogado de defesa, Daniel Heleno, o suspeito decidiu fugir do local por medo de ameaças que estaria sofrendo. Diante do aumento dessas supostas ameaças, ele optou por se entregar nesta terça-feira, conforme a defesa.

“Para garantir a segurança dele, que ele seja julgado pela instrução processual e que ele receba a pena conforme o crime que ele cometeu”, argumentou o advogado.

O advogado ressalta que ele não nega ter cometido o crime, diz que ele alega ter tido motivos e que está arrependido.

“Ele está arrependido e vai ser julgado pelo crime que cometeu”, finaliza Heleno.

Ciúmes excessivos

Segundo o boletim de ocorrência, os guardas apuraram que o casal se desentendeu neste domingo e em seguida o homem esfaqueou a vítima.

Durante o registro da ocorrência, o irmão da vítima foi até a Polícia Civil e relatou que o casal mantinha relacionamento há cerca de um ano e meio, e que tinha uma filha de 10 meses. Ele relatou que o autor tinha ciúmes excessivos da mulher e que o relacionamento sempre foi conturbado.

Ainda conforme o irmão da vítima, as brigas se tornaram mais frequentes após o nascimento da filha. O homem já tinha sido preso por lesão corporal e ameaça contra a vítima em agosto do ano passado, segundo o BO, mas eles reataram o relacionamento.

A equipe da EPTV foi até o local na manhã após o crime e conversou com vizinhos. Eles contaram que a mulher tinha cinco filhos e foram os mais velhos que saíram da casa para pedir socorro aos vizinhos.

O caso foi registrado como feminicídio consumado e segue em investigação pela Polícia Civil.

