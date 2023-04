Suspeito de matar mulher de 22 anos em Piracicaba é detido

Mãe do homem o entregou à Guarda Municipal em um terminal de ônibus neste sábado. Suspeito de matar mulher de 22 anos em Piracicaba é preso

O suspeito de matar uma jovem de 22 anos em Piracicaba (SP), na madrugada de sexta-feira (31), foi detido pela Guarda Municipal na manhã deste sábado (1º). Ele foi preso em um terminal de ônibus.

Segundo informações da Guarda Municipal, a mãe do suspeito estava com ele dentro do Terminal Central de Integração (TCI) e foi até a base informar que o filho tinha cometido o crime. Ele foi detido e conduzido ao plantão policial.

Conforme a corporação, ele não tentou fugir. A mãe do homem não chegou a acompanhá-lo até o plantão policial e saiu do local logo que ele foi detido.

“A princípio ele falou que não sabia o que estava acontecendo, mas depois ele falou que aconteceu sim e disse que foi um acidente. Ele falou que fez uso de cocaína, ele e a moça, e em certo momento ela ficou asfixiada e que ele apertou o pescoço dela para ajudá-la”, afirmou o Guarda Municipal Paulo Moraes.

“A mãe dele estava em choque”, completou o agente. O suspeito de 44 anos já tem um mandado de prisão temporária contra ele, segundo a Polícia Civil.

O homem já tinha passagens pela polícia por alguns crimes, inclusive homicídio, e foi solto há cerca de 8 meses, segundo a Polícia.

O caso

A vítima do caso é Atila Jorge de Freitas, morta asfixiada dentro do quarto do apartamento em que o suspeito morava na madrugada de sexta. Segundo a Polícia Civil, ela tinha um relacionamento recente com ele.

O caso aconteceu no bairro Vida Nova 2, dentro de um condomínio. Um jovem de 22 anos, sobrinho do suspeito, morava no apartamento e relatou que estava dentro do quarto quando o tio chegou acompanhado da vítima.

Os dois se trancaram em outro quarto e começaram a discutir, segundo relato dele. Ainda conforme o depoimento do rapaz, a mulher começou a gritar por socorro. Ele, então, ligou para a mãe, que mora no mesmo condomínio, mas em outro bloco.

O jovem relata ter ouvido quando o tio saiu do apartamento. Ele então sai do quarto e encontra a mulher caída no outro dormitório, e aciona a Polícia Militar. A vítima já estava morta quando as equipes chegaram.

No apartamento moravam o suspeito do crime, o jovem de 22 anos e a mãe do suspeito, avó do jovem. Ela, no entanto, não estava no local no momento do crime, mas foi a pessoa que entregou o suspeito à Guarda Municipal.

A perícia técnica policial apontou que a vítima foi morta por esganadura. O caso foi registrado como feminicídio consumado. A Polícia Civil informou que o motivo do crime ainda será investigado.

Este é o terceiro feminicídio registrado em Piracicaba em 2023.

O sepultamento está marcado para este sábado (1º), às 10h30 no Cemitério Municipal da Vila Rezende.

Atila Jorge de Freitas tinha 22 anos

‘Cheia de Sonhos’

A irmã mais velha de Atila, Adréia Jorge Sabará, contou que a família está indignada com o crime.

“Foi uma tragédia, estamos todos com o coração despedaçado. A minha irmã foi uma moça que sempre quis o melhor pra todo mundo, uma jovem cheia de sonhos, uma menina que tinha um coração muito bom, uma menina alegre, feliz. Uma menina que tinha tudo para ser alguém na vida, que foi interrompida por esse assassino”, lamenta.

Ela também pediu que as autoridades não deixem o autor do crime impune. “Que a justiça seja feita, que esse covarde que assassinou minha irmã seja encontrado e seja preso. Que ele venha voltar para o lugar que ele nunca deveria ter saído, que é a cadeia. Muitas mulheres têm sido vítimas desses assassinos, que têm matado as pessoas por nada. Porque minha irmã não tem um motivo para ele fazer isso. Estamos desolados”.

