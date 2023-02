Suspeito de matar travesti é preso em Mogi das Cruzes

Crime foi em abril de 2020. Exames apontaram que Sara Maia morreu por insuficiência respiratória aguda, causada por asfixia. Homem suspeito de matar uma travesti de Mogi das Cruzes é preso

Um suspeito de matar uma travesti em Mogi das Cruzes foi preso na manhã desta quarta-feira (15). O crime foi em abril de 2020. De acordo com o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), o corpo de Sara Maia foi encontrado em cima da cama no apartamento onde ela morava. Os exames periciais mostraram que a causa da morte foi insuficiência respiratória aguda, causada por asfixia.

De acordo com o SHPP, o suspeito preso é Mike Augusto Gonçalves Brunelli. A investigação apontou que ele assassinou Sara com um mata leão. Nesta quarta-feira a Polícia Civil cumpriu os mandados de prisão temporária e de busca domiciliar expedidos pela 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, além do homicido o suspeito ainda vai responder por asfixia e recurso de dificultou a defesa da vítima.

O g1 tenta localizar a defesa do suspeito, mas segundo a polícia, o suspeito ainda não apresentou advogado de defesa.

Sara Maia foi assassinada em 2020

Reprodução/TV Diário

Assista a mais notícias

Vittorio Ferla