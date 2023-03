Suspeito de matar um homem dentro do carro após suposta tentativa de assalto é preso

Crime aconteceu em Gurupi em setembro do ano passado. Prisão aconteceu na noite desta sexta-feira. Suspeito foi preso na noite desta sexta-feira

Um homem de 26 anos foi preso na noite desta sexta-feira (24) em Gurupi, no sul do estado. Ele foi encontrado em um posto de combustível da cidade. Ele é o principal suspeito de matar a tiros um jovem dentro de um carro no trevo da BR-153, no perímetro urbano da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima era o passageiro de um carro que teria dado carona para o suspeito, voltando de um show em Dueré. Câmeras de segurança registraram que o suspeito fugiu do local à pé.

As investigações apontam que o suspeito pedia carona na rodovia TO-374 para ir de Dueré para Gurupi. No caminho, ele teria anunciado o assalto e mantido a vítima e o motorista sob a mira de uma pistola durante o trajeto. Ao chegar em Gurupi, o suspeito deu um tiro que acertou a cabeça da vítima, Outro disparo teria sido feito, mas não atingiu ninguém.

A prisão é uma ação integrada entre a Polícia Federal, a 7ª Companhia Independente da Polícia Militar de Alvorada e o 4º Batalhão da Polícia Militar de Gurupi.

