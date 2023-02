Segundo o dono do estabelecimento, a joalheria havia sido inaugurada há apenas dois meses quando foi assaltada e a funcionária não ficou ferida na ação. Polícia Civil informou que seguirá com as investigações para que os outros dois suspeitos de participação no crime sejam identificados. Suspeito de participar de assalto em joalheria de Suzano é preso

Um homem suspeito de assaltar uma joalheria de um centro de compras de Suzano foi preso nesta sexta-feira (17) em Itaquera, na capital paulista. O crime ocorreu no dia 31 de janeiro. O roubo foi registrado pelas câmeras de monitoramento da loja e, de acordo com o proprietário, o prejuízo ultrapassou os R$ 100 mil.

De acordo com as imagens, o suspeito entrou armado no estabelecimento. Ele foi até a funcionária, que estava sozinha no caixa, e anunciou o assalto. Através do vídeo é possível perceber que ele a orientou a colocar as jóias em uma sacola. Depois de praticamente limpar as prateleiras, ele sai sem pressa. Segundo a Polícia Militar, outros dois homens esperavam do lado de fora.

Segundo o dono do estabelecimento, a joalheria havia sido inaugurada há apenas dois meses quando foi assaltada e a funcionária não ficou ferida na ação.

Câmeras de monitoramento registram assalto em joalheria de Suzano; prejuízo ultrapassa R$ 100 mil

Câmeras de Monitoramento/Reprodução

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão temporária contra suspeito. Na chegada dos policiais no imóvel, o homem tentou fugir pelo telhado, mas foi localizado.

Jóias e a motocicleta usada no roubo foram encontrados pelos policiais, além de um carro. Além disso, um dos objetos roubados foi recuperado.

A polícia também informou que as investigações seguem para que as outras duas pessoas suspeitas de envolvimento no crime sejam identificadas.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Ufficio Stampa