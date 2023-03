Suspeito de participar de assassinato de líder de facção criminosa é preso em Três Rios

Homem foi encontrado no bairro Triângulo. Crime aconteceu em dezembro de 2022. Um homem suspeito de participar da morte do chefe de uma facção criminosa foi preso na sexta-feira (3) em Três Rios (RJ). O crime aconteceu em dezembro de 2022.

Segundo a Polícia Civil, contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi encontrado no bairro Triângulo após informações obtidas durante as investigações.

O homem foi encaminhado à delegacia de Três Rios e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional no Rio de Janeiro (RJ).

Ainda de acordo com a Polícia Civil, um outro suspeito de envolvimento no assassinato já estava preso.

Vittorio Ferla