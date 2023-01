Suspeito de praticar dois roubos próximos ao Parque do Povo é preso em Presidente Prudente

Após investigação da Polícia Civil, mandado de prisão temporária foi cumprido na tarde desta sexta-feira (27). Envolvido em dois roubos próximos ao Parque do Povo é preso, em Presidente Prudente (SP)

A Polícia Civil cumpriu, na tarde desta sexta-feira (27), um mandado de prisão temporária contra um suspeito, de 26 anos, por praticar dois roubos próximos ao Parque do Povo, em Presidente Prudente (SP), no último fim de semana.

Segundo os policiais, na última sexta-feira (20), o envolvido abordou uma pessoa próximo ao Parque do Povo, armado com uma faca, e roubou o dinheiro que ela tinha.

Já no dia seguinte, sábado (21), um homem descansava em seu veículo, que estava estacionado no Parque do Povo, foi rendido por dois indivíduos e teve R$ 600 roubados.

Os assaltantes ainda obrigaram a vítima a transitar com eles em seu veículo pelas ruas do município, viabilizando a fuga dos criminosos do local. O envolvido, preso nesta sexta-feira, estava com uma faca e ameaçou a vítima, encostando-a em seu pescoço.

Após os crimes, a Polícia Civil iniciou as investigações e identificou o envolvido, que foi reconhecido por ambas as vítimas. A faca utilizada nos crimes também foi localizada.

Os policiais representaram ao Poder Judiciário pela decretação da prisão temporária do suspeito, que foi deferida.

O envolvido foi indiciado por roubo com uso de arma branca e, em um dos casos, restrição da liberdade da vítima. Conforme a Polícia Civil, ele poderá ser condenado em até 26 anos de prisão.

As investigações irão prosseguir para verificar se o suspeito está envolvido em outros crimes cometidos na região.

