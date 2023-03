Suspeito de queimar a casa da mulher tinha sido preso por violência doméstica e foi solto da cadeia horas antes do incêndio

Vítima chegou em casa na manhã desta quinta-feira (30) e encontrou os bens destruídos pelo fogo. Caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Palmas. Bens da vítima foram queimados

Divulgação

O suspeito de incendiar a casa da companheira em Palmas foi solto da cadeia nesta quarta-feira (29) após uma audiência de custódia. Ele tinha sido preso em flagrante pela Polícia Militar dois dias antes, após ser denunciado pela mulher por agressão e ameaça.

A Polícia Militar contou que a vítima chegou em casa na manhã desta quinta-feira (30) e encontrou os bens destruídos pelo fogo. O caso foi registrado pela PM como incêndio doloso. O homem não foi encontrado e o caso será investigado pela 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Palmas.

O g1 questionou o Tribunal de Justiça sobre a decisão de soltar o homem após a audiência de custódia, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

A prisão do suspeito aconteceu na noite de segunda-feira (27), depois que um vizinho presenciou ele agredindo a companheira e chamou a Polícia Militar. O suspeito foi levado para a delegacia e depois mandado para a Unidade Penal de Palmas.

Cama da vítima foi queimada em incêndio

Divulgação

A Secretaria da Segurança Pública informou que na ocasião dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante e autuado por violência doméstica, porém, foi colocado em liberdade pelo Poder Judiciário, na última quarta-feira, dia 29.

Ciúmes e agressão

O g1 teve acesso ao boletim de ocorrência com o relato da vítima, do suspeito e de testemunhas. No documento, a PM conta que estava fazendo patrulhamento na região sul quando foi abordada por uma testemunha que viu a mulher sendo agredida com tapas e socos, além de ser ameaçada com uma faca.

Os militares foram ao local, onde constataram os fatos e começaram a fazer buscas na região. O suspeito acabou sendo encontrado nas proximidades e foi levado para a Delegacia da Mulher junto com a vítima e as testemunhas.

Na delegacia ele alegou que encontrou a esposa conversando com outro homem que não conhecia e ficou com ciúmes, imaginando que ela estava tendo um caso. Também alegou que foi até a cozinha e pegou uma faca para se proteger, mas negou que tenha tentado matar a vítima.

Vários cômodos da casa foram atingidos pelo fogo

PMTO/Divulgação

Em trecho do documento a vítima relata as ameaças. “Ele pegou e deu um tapa na minha cara. Minha filha foi chamar ele para não bater em mim ele deu um soco na costela da minha filha de 5 anos. Pegou a faca e disse que iria me matar. Então ele saiu de casa para beber cachaça, jogou ‘meus trem’ tudo no chão quebrou e ficou me ameaçando de morte falou que ia arrancar minha cabeça e a cabeça dos meus filhos e disse que iria colocar fogo no botijão de gás e depois disso iria embora”, diz o relato da mulher.

A criança, que segundo o boletim de ocorrência tem sete anos, também relatou a agressão para a polícia:

“Eu vi o […] agredindo minha mãe, então eu pedi que ele não agredisse minha mãe. Então ele me deu um soco na minha barriga. Depois do soco eu saí correndo, chorando para a casa da minha tia, sentindo dor no local da agressão”, diz o boletim de ocorrência.

Entenda

Uma casa foi incendiada nesta quinta-feira (30) na Arse 122 (antiga 1.206 Sul), em Palmas. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado pelo companheiro da mulher que morava no local. Isso porque dias antes ela tinha denunciado o homem por ameaça.

As imagens feitas no local mostram que a casa ficou com as paredes e o teto danificados pelas chamas. A cama, móveis, roupas e outros objetos foram destruídos, inclusive, documentos.

Vito Califano