Suspeito de roubar caminhão de loja de departamento e sequestrar funcionários é preso, diz PM

Segundo a polícia, veículo foi roubado em Itaquaquecetuba e suspeito foi perseguido até Poá. Na cidade ele fugiu a pé, mas foi encontrado pelos policiais. Caminhão estava carregado de eletrodomésticos quando foi roubado em Itaquaquecetuba

Polícia Militar/Divulgação

Um suspeito de roubar um caminhão carregado com mercadorias de uma loja de departamentos foi preso em Itaquaquecetuba na manhã desta quarta-feira (25).

Segundo a Polícia Militar, o roubo foi na Rua Cambará. Os policiais perseguiram o suspeito que abandonou o veículo na Rua Paranavaí em Poá. Ele fugiu a pé, mas a polícia conseguiu detê-lo.

A PM informou também que além do roubo, o suspeito teria sequestrado dois homens que estavam dentro do caminhão. O veículo foi recuperado cheio de carga.

A ocorrência está sendo apresentada na delegacia de Itaquaquecetuba. De acordo com a PM, o suspeito tem passagem pela polícia e deve responder por roubo e sequestro.

