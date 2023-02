Suspeito de roubar e agredir mulher é preso em Suzano

Crime foi em janeiro e câmeras registraram o assalto. A Polícia Civil de Suzano prendeu um homem de 26 anos suspeito de roubar e agredir uma mulher no final de janeiro. A prisão foi nesta sexta-feira (10), depois de uma investigação.

Uma câmera de monitoramento flagrou o crime no dia 21 de janeiro. Nas imagens é possível ver a vítima caminhando pela calçada em uma rua do bairro Cidade Edson.

Nesse momento um homem em uma motocicleta para, desce e começa a bater na vítima. A mulher deixa a mochila que levava nas costas cair no chão e sai correndo. O suspeito pega a bolsa e mesmo assim vai atrás da vítima e a agride novamente.

De acordo com o mandado de prisão, o suspeito foi reconhecido por duas vítimas. Além disso, no celular dele, segundo a polícia, havia fotos da motocicleta usada nos crimes e também conversas em um aplicativo de mensagem em que ele dizia praticar roubos.

Assista a mais notícias

valipomponi