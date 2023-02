Suspeito de roubo a pescador foge durante mandado de busca e deixa para trás faca, maconha e simulacro de arma no distrito de Planalto do Sul, em Teodoro Sampaio

Crime aconteceu no dia 22 de janeiro de 2023, quando três homens roubaram diversos objetos de uma casa e agrediram violentamente o morador, de 57 anos. Objetos apreendidos durante mandado de busca e apreensão, em Teodoro Sampaio (SP)

A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (23), mandados judiciais de busca e apreensão em dois imóveis no distrito de Planalto do Sul, em Teodoro Sampaio (SP), de suspeitos de envolvimento em um assalto que aconteceu há um mês, no Bairro Porto 10, que fica na área rural do município.

Na ocasião, os três suspeitos, de 23, 43 e 48 anos, teriam roubado um aparelho celular, um motor de popa, uma espingarda de pressão, um botijão de gás de 13 quilos, ferramentas diversas e produtos alimentícios da residência de um pescador, de 57 anos, depois de o agredirem violentamente, no dia 22 de janeiro.

Durante as buscas, os policiais chegaram até uma residência onde dois dos suspeitos moram juntos e, no local, não encontraram nada que pudesse relacionar os homens ao crime. Ambos foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento e, em seguida, foram liberados.

Em outro imóvel, também no distrito de Planalto do Sul, o suspeito de 23 anos conseguiu escapar dos policiais e, durante a fuga, deixou uma mochila que guardava um tablete de maconha de aproximadamente 150 gramas.

A corporação ainda encontrou, dentro da casa do rapaz, um simulacro de arma de fogo, um capuz, um facão e um aparelho celular danificado que podem estar relacionados com o crime investigado.

O delegado Edmar Rogério Dias Caparroz, responsável pelo caso, explicou ao g1 que as investigações devem prosseguir para localizar o suspeito foragido.

“Nós estamos com equipes e com o auxílio da Polícia Militar, intensificando as diligências para o localizamos, para que ele possa explicar as razões pelas quais ele transportava aquela droga e o seu eventual envolvimento na prática do roubo. Ele irá responder [por tráfico] em relação à droga que trazia e pelos objetos que foram encontrados na casa dele”, disse.

Ainda conforme Caparroz, os objetos roubados ainda não foram recuperados.

pappa2200