Suspeito de roubo a residência morre baleado em troca de tiros com a polícia em Cândido Mota

Rapaz, que não teve a identidade divulgada, é suspeito de roubar um carro, um aparelho celular e cerca de R$ 500. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Um homem morreu após ser baleado em troca de tiros com a Polícia Militar na noite de segunda-feira (13), em Cândido Mota (SP).

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o rapaz, que não teve a identidade revelada, é suspeito de roubar um carro, um aparelho celular e cerca de R$ 500 em uma residência.

A PM foi acionada e no momento da abordagem ao veículo roubado, na SP-333, Rodovia Rachid Rayes, o rapaz disparou contra a equipe. Ele foi baleado na troca de tiros. O socorro foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

pappa2200