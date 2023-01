Suspeito de roubo de carga é preso em Itaquaquecetuba

Prisão foi feita depois de perseguição entre as Rodovias Ayrton Senna e Alberto Hinoto. Suspeito de roubo de carga é preso em Itaquaquectuba

Um suspeito de roubo de carga foi preso em Itaquaquecetuba na segunda-feira (23). A Polícia Militar Rodoviária informou que policiais estavam em patrulhamento perto da Rodovia Ayrton Senna, na altura de Mogi das cruzes, no final da tarde quando receberam um alerta de um possível roubo a carga.

Os policiais viram o caminhão envolvido no crime e saíram em perseguição. Os policiais conseguiram prender o suspeito quando o veículo acessou a Rodovia Alberto Hinoto em Itaquaquecetuba. Um suspeito foi preso.

Segundo a polícia, ele disse que duas vítimas, sendo o motorista e o ajudante, foram feitos reféns. Durante o registro da ocorrência na delegacia central de Itaquaquecetuba, a polícia recebeu a notícia de que as vítimas foram libertadas e avisaram a empresa.

Assista a mais notícias

Ufficio Stampa