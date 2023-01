Suspeito de série de furtos de estepes é detido pela GCM e Polícia Civil em Limeira

Segundo a Guarda, ele transportava seis rodas com suspeita de furto em Cordeirópolis (SP) e admitiu que pratica esse tipo de crime e vende cada unidade por R$ 80 a borracheiros. Estes apreendidos durante ação da Polícia Civil e GCM de Limeira

Uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Civil de Limeira (SP) deteve um suspeito de uma série de furtos de estepes na região.

O suspeito foi abordado por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) em um Gol, no bairro Cidade Universitária, durante a tarde.

Segundo a GCM, havia informações de que este veículo era usado para transportar rodas e pneus furtados de outros veículos.

Segundo a corporação, no interior do Gol, foram localizadas seis rodas com pneus suspeitos de serem furtados em Cordeirópolis (SP).

Também conforme os agentes, o suspeito de 40 anos disse que vendia cada roda por R$ 80, tendo borracheiros como clientes.

A Polícia Civil da cidade de Cordeirópolis também esteve no local e reconheceu o veículo e o condutor por imagens capturadas através câmeras de segurança. Duas vítimas já foram localizadas.

Até a última atualização desta notícias, a ocorrência estava em andamento e seria apresentada na Delegacia de Cordeirópolis.

