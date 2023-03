Suspeito de tentar degolar homem e estuprar mulher após negócio com Porsche é preso em Campinas

Agressões teriam ocorrido após casal cobrar a liberação dos documentos do carro de luxo; homem de 35 anos foi preso nesta segunda (6) no Jardim Ipaussurama. Um homem de 35 anos foi preso nesta segunda-feira (6) em Campinas (SP) suspeito de tentar degolar um homem e estuprar uma mulher após divergências no negócio envolvendo a venda de um Porsche – os crimes ocorreram na última sexta-feira (3), no Jardim Florence.

Policiais civis cumpriram mandado de prisão temporária contra o suspeito no Jd. Ipaussurama. De acordo com o delegado Sandro Jonasson, titular do 11º DP, onde o inquérito foi instaurado, o trabalho de investigação continua na tentativa de localizar possíveis outros envolvidos.

Segundo a Polícia Civil, o casal havia comprado o carro de luxo do suspeito (um modelo Cayenne ano 2009, avaliado em R$ 97 mil pela tabela Fipe), e a divergência teria ocorrido após cobrar a liberação dos documentos de transferência , momento em que os dois foram agredidos.

“Uma das vítimas sofreu ferimentos condizentes com tentativa de degola, sendo hospitalizado em estado grave. A outra vítima, mulher de 40 anos, foi esfaqueada no braço e estuprada”, informou Jonasson.

O preso será indiciado por tentativa de homicídio, estupro, extorsão e dano.

Policiais civis do 11º DP de Campinas prenderam o suspeito nesta segunda

Eduardo Rodrigues/EPTV

Vittorio Ferla