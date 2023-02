Suspeito de tentativa de homicídio é detido com espingardas em Tupã

Homem foi liberado para responder em liberdade após audiência de custódia. Polícia Militar apreendeu espingardas e munições de calibres variados na casa dele. Armas e munições apreendidas com suspeito de tentativa de homicídio em Tupã (SP)

A Polícia Militar deteve um homem suspeito de tentativa de homicídio, na noite de sábado (4), na Vila Santa Rita de Cássia, em Tupã (SP). Foram apreendidas munições e diversas armas. O homem foi liberado para responder em liberdade durante audiência de custódia.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta de 20h30 até a Rua Pedro Pereira de Souza, onde havia uma aglomeração com dezenas de pessoas. O suspeito foi detido no local e uma espingarda calibre 36 foi apreendida.

Testemunhas relataram aos policiais que após uma discussão com um menor de idade, o suspeito foi até sua casa dizendo que iria buscar uma arma. Em seguida, segundo relatos, ele saiu do imóvel e disparou.

Na casa do suspeito os policiais apreenderam munições de calibres diversos, outra espingarda calibre 36, uma espingarda de pressão, três canos metálicos parecidos com o das espingardas e um recipiente com esferas de chumbo.

O suspeito foi levado até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi preso em flagrante pelo delegado de plantão e ficou detido até a realização da audiência de custódia. A Polícia Civil vai investigar o caso.

