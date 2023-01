Suspeito de tentativa de homicídio é preso com arma de fogo, munições e drogas em Gurupi

Polícia Civil disse que o homem integra uma facção criminosa e estava foragido. Arma e drogas foram encontradas com suspeito

Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 29 anos foi preso nesta terça-feira (24) em Gurupi, na região sul do estado. Segundo a Polícia Civil ele é suspeito de tentativa de homicídio e ao ser detido foi flagrado com uma arma de fogo, munições e drogas. O investigado também é suspeito de integrar uma facção criminosa.

A prisão foi feita por policiais após investigações da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontarem o homem como o principal suspeito de atirar em um homem após um desentendimento.

“No último dia 15, próximo a um estabelecimento comercial no centro de Gurupi, um homem efetuou vários disparos de arma de fogo contra outro indivíduo e fugiu em seguida. A vítima conseguiu sobreviver”, disse o delegado regional, Joadelson Rodrigues Albuquerque.

O suspeito foi identificado logo após o crime e era considerado foragido. Durante o cumprimento do mandado de prisão os policiais localizaram e apreenderam, na casa do suspeito, um revólver com numeração raspada, além de porções de drogas e dois celulares.

A operação contou com apoio de agentes da Polícia Penal. Após a realização dos procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado à Unidade Penal de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200