Suspeito de ter matado homem com golpe de faca é preso

O suspeito foi localizado em casa no setor Vila São José. O motivo do crime ainda está sendo investigado pela Polícia. Suspeito de matar homem com golpe de faca é preso

Dicom SSP TO

Um homem de 37 anos foi preso nesta sexta-feira (31), suspeito de ter matado outro em Gurupi. O crime aconteceu no domingo (26). O suspeito teria matado a vítima com um golpe de faca na Vila São José.

A motivação do crime ainda está sendo investigada. Segundo a Polícia, a suspeita é que houve um desentendimento entre a vítima, que vivia em situação de rua, e o suspeito. A prisão foi feita pela 3ª Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) da Polícia Civil.

Relembre o Caso

Na manhã do domingo, a vítima foi encontrada caída em uma calçada na Vila São José. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou o óbito quando chegou ao local. O SAMU ainda identificou um ferimento no lado esquerdo do corpo.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada às 7h27 da manhã, mas o crime pode ter acontecido por volta das 5h da manhã.

