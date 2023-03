Suspeito de tráfico de drogas é preso em Itaocara, no RJ

Policiais da Delegacia da Itaocara cumpriram mandado de prisão preventiva no bairro Cidade Nova nesta quarta-feira (22). Um homem de 30 anos foi preso suspeito por tráfico e associação para o tráfico de drogas em Itaocara, no Noroeste Fluminense, nesta quarta-feira (22). Policiais civis da delegacia do município cumpriram o mandado de prisão preventiva no bairro Cidade Nova.

De acordo com o delegado Dr. Mário César Monnerat, após levantamentos de inteligência, os policiais receberam a informação de que o suspeito estava trabalhando em uma oficina e foram ao local.

O suspeito passará por uma audiência de custódia que é o momento em que o juiz verifica a legalidade da prisão e se ocorreu alguma agressão e depois, possivelmente, ficará à disposição da Justiça em uma unidade prisional.

Informações anônimas que levem a Polícia Civil de Itaocara a desvendar crimes ou localizar foragidos podem ser passadas ao Disque Denúncia pelo WhatsApp 21 98322-0633. O anonimato é garantido.

Mata