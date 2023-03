Suspeito de tráfico de drogas morre e outro é preso durante abordagem em Santo Amaro das Brotas

Quem tiver informações sobre tráfico de drogas em alguma localidade, deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar. Material apreendido durante abordagem em Santo Amaro das Brotas (SE).

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu, no hospital do município de Maruim, após ser baleado durante uma abordagem policial no município de Santo Amaro das Brotas, nesta sexta-feira (3). A Polícia Militar informou que ele não obedeceu à voz de prisão que que apontou uma arma de fogo calibre 12 para os policiais.

Um outro suspeito de tráfico foi preso. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição fazia o patrulhamento em uma região conhecida como Baixada, no Bairro Nova Esperança, quando o suspeito foi avistado com pedras de crack e dinheiro. Ele teria informado que estava praticando o tráfico a mando do tio, que estava em casa.

Os policiais foram ao local, ele reagiu à prisão e acabou morto. Foram apreendidas drogas, dinheiro em espécie e uma arma de fogo.

Quem tiver informações sobre tráfico de drogas em alguma localidade, deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.

