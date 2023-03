Suspeito de tráfico de drogas morre em confronto com a polícia no interior do RN

Segundo Polícia Civil, homem de 32 anos cometeu tentativa de homicídio contra agente policial durante a ação em Pendências. Outras três pessoas foram presas na operação em três cidades. Material apreendido durante a operação da Polícia Civil pelo interior

Divulgação/Polícia Civil

Um suspeito dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo morreu nesta terça-feira (29) em um confronto com policiais em uma operação na cidade de Pendências, no interior do Rio Grande do Norte.

O suspeito morto foi identificado como Paulo Thiago Silva e tinha 32 anos. Segundo a Polícia Civil, ele cometeu uma tentativa de homicídio contra um agente policial durante a operação.

No mesmo município, um outro homem, de 22 anos, foi preso, suspeito pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A operação da Polícia Civil também passou por outros dois municípios. Em Ipanguaçu, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 34 anos de idade, suspeito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Já em Itajá, um suspeito de posse de drogas de 22 anos foi detido pelos policiais.

Os três suspeitos presos foram encaminhados para o sistema prisional para ficarem à disposição da Justiça.

A operação foi realizada por policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Polícia (DPR) de Macau, em conjunto com equipes da 59ª Delegacia de Polícia (DP de Macau), da 60ª Delegacia de Polícia (DP de Pendências), e da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Macau (DEAM/Macau).

