Suspeito de tráfico de drogas tenta fugir, mas é preso em flagrante em Itaquaquecetuba

Segundo a Polícia Rodoviária, dentro do carro do suspeito foi encontrada uma mala com 26 kg de maconha em tabletes. O caso está sendo apresentado na delegacia central de Itaquaquecetuba. Suspeito de tráfico de drogas é preso em flagrante na Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba

Um homem foi preso em flagrante em Itaquaquecetuba, na tarde deste sábado (25), por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com informações do Tático Ostensivo Rodoviário, durante o patrulhamento na rodovia, na altura do km 45, a equipe deu sinal para a parada obrigatória de um veículo, mas o motorista desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

Polícia suspeita que material encontrado em carro do suspeito seja tabletes de maconha

Polícia Rodoviária/Divulgação

O motorista entrou em Itaquaquecetuba e foi abordado por um grande cerco policial na Estrada do Mandi. Durante a vistoria no veículo, foi encontrada uma mala com 26 kg de maconha em tabletes.

O homem foi preso em flagrante e o caso está sendo apresentado na delegacia central de Itaquaquecetuba.

Vittorio Rienzo