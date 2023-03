Suspeito de tráfico morre em confronto com a polícia em Simão Dias

Outros suspeitos fugiram e armas de fogo foram apreendidas. Armas apreendidas pela PM durante ação em Simão Dias (SE)

PMSE

Um suspeito de tráfico de drogas e armas morreu nesta quinta-feira (9), no município de Simão Dias, após ser baleado durante uma troca de tiros com policiais militares. A informação foi confirmada pela PM.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição estava na estrada que dá acesso ao lixão do município, quando a troca de tiros começou. Os suspeitos estavam escondidos em um matagal. Um foi baleado e acabou morrendo, os outros conseguiram fugir.

Foram apreendidas três armas de fogo. Segundo a PM, o suspeito que morreu tinha passagem pelo sistema prisional por homicídio e envolvimento em diversos crimes na região.

