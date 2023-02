Suspeito de violência doméstica e de tentar agredir guardas com martelo é detido em Piracicaba

Homem de 40 anos foi denunciado por sua irmã adotiva, que informou aos GCMs que o indiciado partiu para cima dela e de seu filho com a ferramenta. Caso foi apresentado pela Patrulha Maria da Penha na DDM de Piracicaba

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu um suspeito de violência doméstica, na noite desta sexta-feira (10), em Piracicaba (SP). Durante a ocorrência, segundo os guardas, o suspeito chegou a tentar avançar sobre a equipe com um martelo.

O caso ocorreu por volta das 19h40, na Rua Doutor Osório de Souza, na Vila Independência. No local, a vítima, uma mulher de 55 anos, informou à equipe que solicitou medida protetiva, que foi indeferido, e que seu irmão adotivo, de 40 anos, partiu para cima dela e de seu filho com um martelo.

Segundo a GCM, o suspeito ainda estava no local, agressivo e alterado e, quando os agentes tentaram contato com ele, puxou de sua cintura um martelo e tentou agredi-los, sendo necessário o uso de algema.

Ele foi detido e levado ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

